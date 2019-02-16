النفط يصعد بدعم من تخفيضات "أوبك+"

ارتفعت أسعار النفط الأربعاء، بعد أن قالت السعودية، إنها ستخفض صادرات الخام وتجري تقليصا أعمق للإنتاج، وبفعل بيانات أمريكية أظهرت تراجع مخزونات النفط المحلية.
وبحلول الساعة 09:50 بتوقيت غرينيتش، جرى تداول عقود مزيج "برنت" عند 63.3 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 88 سنتا، في حين زادت عقود الخام الأمريكي 66 سنتا إلى 53.76 دولار للبرميل.
وجاء ذلك بعدما قالت منظمة "أوبك" الثلاثاء، إنها خفضت الإنتاج في يناير الماضي بنحو 800 ألف برميل يوميا إلى 30.81 مليون برميل في اليوم، وشكلت السعودية حصة الأسد من هذه التخفيضات.
وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أبلغ صحيفة "فايننشال تايمز" الأمس بأن إنتاج المملكة سينزل عن سقف عشرة ملايين برميل يوميا في مارس،أي أكثر من نصف مليون برميل يوميا عن المستهدف، المتفق عليه في إطار اتفاق "أوبك+".
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