سيميوني يعلن تشكيل اتلتيكو مدريد لمواجهة فاليكانو

كشف دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، تشكيلة فريقه لمواجهة رايو فاليكانو، والمقرر إقامتها مساء اليوم السبت على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" ضمن الجولة 24 من الدوري الإسباني.

تشكيل أتلتيكو مدريد:

أوبلاك، أرياس، خيمينيز، جودين، فيليبي لويس، ساؤول، رودريجو، كوريا، فيتولو، جريزمان وموراتا.

تشكيل رايو فاليكانو لمباراة أتليتكو مدريد:

ديمترفسكي، تيتو، أمات، عبدالله با، جالفيز، أليكس مورينو، ماريو سواريز، كوميسانا، إيمباربا، تاريخو وراؤول.

ويأتي فريق أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 44 نقطة، ويقبع رايو فاليكانو في المركز الـ18 برصيد 23 نقطة.