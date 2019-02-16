رنالدو يفسد صفقة انتقال "مبابي" لريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي أفسد صفقة انتقال الفرنسي كيليان مبابي لنادي ريال مدريد الإسباني في عام 2017 عندما كان رونالدو لاعبًا في صفوف الريال.

وكان مبابي في صيف 2017 ارتبط اسمه بالانتقال لريال مدريد أو مانشستر يونايتد الإنجليزي أو باريس سان جيرمان الفرنسي عندما كان لاعبًا في صفوف نادي موناكو الفرنسي.

وقالت صحيفة دايلي ريكورد أن مبابي فضّل الانضمام لباريس سان جيرمان ورفض الريال، بعدما علم برغبة فلورنتينو بيريز بجعله يلعب بمفرده في الملعب بدلًا من اللعب مع رونالدو.

ويُعد مبابي عاشقًا للنجم رونالدو حيث التقط اللاعب الفرنسي صورة له مع رونالدو عندما كان الأول صغيرًا بالعمر وبالتحديد من 12 عامًا.

تُوج مبابي بلقب كأس العالم مع المنتخب الفرنسي في مونديال روسيا 2018.