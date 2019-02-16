لافروف يلتقي نظيره السوداني على هامش مؤتمر ميونخ

عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم سلسلة من اللقاءات على هامش مؤتمر ميونخ للأمن مع رؤساء عدد من الوفود المشاركة وبينهم وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد الدخيري.
وخلال اللقاء تم بحث العلاقات الثنائية وبعض القضايا الإقليمية التي تهم الجانبين.
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