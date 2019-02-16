جوارديولا يعتذر لـ"رياض محرز"

اعتذر المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، للنجم الجزائري رياض محرز، الذي انضم للفريق الصيف الماضي، قادما من ليستر سيتي.
وغاب رياض محرز البالغ 27 عاما عن التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي منذ نهاية ديسمبر الماضي، وقد عبر غوارديولا عن أسفه وحزنه لهذا الأمر.
وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية،عن غوارديولا قوله: "ابتعاد محرز عن تشكيل الفريق الأساسي، خطأ مني، فالأمر لا علاقة له به، وأنا حزين من أجله، لأنه يتدرب بكل جدية، كما أنه يمتلك قدرات وإمكانيات هائلة".
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