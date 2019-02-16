عاجل.. ظهور المخرج خالد يوسف

ظهر المخرج السينمائي خالد يوسف، عضو مجلس النواب، في لقاء مع قناة "الحرة"، مساء اليوم الجمعة، قائلًا إنه سيعود إلى مصر قريبًا عندما يوجه إليه اتهام بشكل رسمي.
وأضاف أنه لا يزال حتى هذه اللحظة عضوًا بمجلس النواب، لديه حصانة لم ترفع بعد، متابعًا: "النائب العام لم يتقدم حتى الآن بطلب لرفع الحصانة عني، وبالتالي فاسمي لم يوضع بقوائم ترقب الوصول".
وأكد على استمرار اعتزازه بمشاركته في ثورة 30 يونيو، معتبرًا إياها إحدى الموجات الكبرى لثورة 25 يناير، مستطردًا أنه لن يكفر بنضال الشعب المصري مهما حدث.
وأشار إلى مسألة عودته إلى البلاد قريبًا بقوله: "بإذن الله سأعود وليكن ما يكون، وسأعارض من الداخل، وأنا الآن لا أعارض من الخارج، لأنني كنت أخرج في القنوات الأجنبية عندما كنت في مصر".
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