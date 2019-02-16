موجز "السودان 365".. إعلان 3 مواعيد هامة

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:

تقرير يكشف حالات الاغتصاب في السودان

كشف تقرير أممي أن 134 امرأة، بينهن فتيات لا تتجاوز أعمارهن 8 سنوات، تعرضن للاغتصاب في جنوب السودان خلال أواخر 2018.

وتعتزم بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان العمل مع السلطات القضائية المحلية لدعم قيام محاكم متنقلة لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم على نطاق أوسع في مختلف أنحاء البلاد.

وأوضح التقرير الذي أعدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن "134 امرأة اعتصبت في ولاية الوحدة الشمالية في جنوب السودان وتعرضت 41 أخريات لعنف جنسي وجسدي."

"من بين الناجيات اللاتي تعرضن لهذا العنف بعض الفتيات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن ثماني سنوات، ومن المرجح أن النسبة الحقيقية المسجلة من العنف الجنسي هي أعلى بكثير من أرقام الحالات الموثقة"، بحسب التقرير.

ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قالت إن "عدم استقرار الأوضاع في جنوب السودان إلى جانب غياب المساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في مختلف أنحاء ولاية الوحدة يدفع بالجهات المسلحة، على الأرجح، إلى الاعتقاد أن بإمكانها الإفلات من العقاب على الاغتصاب وغيره من الأشكال المروعة للعنف الجنسي".

كما دعت المفوضة السامية السلطات إلى ضمان تمكن المنظمات المعنية بالمساعدات الإنسانية من القيام بعملها من دون الشعور بالخوف من حدوث أعمال انتقامية ومع تأمين إمكانية الوصول إلى الضحايا من دون عوائق.

تأجيل اجتماع لجنة التعديلات الدستورية في السودان

أعلنت اللجنة الطارئة لدراسة التعديلات الدستورية في السودان، اليوم السبت، تأجيل اجتماعها الخاص بمناقشة التعديلات الدستورية.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أن "أعلنت اللجنة الطارئة لدراسة التعديلات الدستورية برئاسة الدكتورة بدرية سليمان عباس الخاصة بمد أجل رئاسة الجمهورية واختيار الولاة عن تأجيل اجتماعها المزمع عقده يوم غد الأحد 17 فبراير/ شباط وذلك لارتباطات طارئة خاصة برئاسة اللجنة إلى موعد يحدد لاحقا".

وكانت الوكالة السودانية قد ذكرت، يوم الخميس الماضي، أن نائب رئيس المجلس الوطني، نائب رئيس اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية أحمد محمد التيجاني يدعو جميع أعضاء اللجنة لحضور اجتماعها الأول، الذي يوم الأحد، بالقاعة الخضراء بالمجلس الوطني عند الساعة الحادية عشرة صباحا.

وكان الفاضل حاج سليمان، عضو حزب المؤتمر الوطني السوداني الحاكم، قد ذكر أنه تمت دعوة البرلمان السوداني للانعقاد الأسبوع المقبل، لمناقشة تعديل دستوري يسمح للرئيس عمر البشير بالترشح لولاية جديدة عام 2020.

وقال سليمان، في مداخلة هاتفية مع راديو "سبوتنيك"، إن المقترح قدم بمبادرة من أعضاء الهيئة التشريعية القومية لتعديل المادة المنصوص عليها دستوريا والتي تخص فترة الرئاسة وكانت تنص على أن فترة رئاسة الجمهورية هي خمس سنوات ويجوز تمديدها لدورتين اثنتين فقط حسب نص الدستور أما المشروع الذي قُدم هو إجراء تعديل بأن يتم فتح فترة الدورتين الرئاسيتين لأكثر من ذلك وتقر من قبل الهيئة التشريعية.

وبالنسبة لرد فعل الشعب السوداني تجاه هذه التعديلات الدستورية، قال الفاضل إن الحوار الوطني الذي تم في السودان في الآونة الأخيرة وشاركت فيه القوى السياسية بحجم واسع خرج بأكثر من تسعمائة قرار، هذه القرارات ملزمة لرئيس الجمهورية بتنفيذها لذلك يجب إتاحة الفرصة للرئيس للترشح لدورة ثالثة يتمكن من خلالها من إنفاذ مخرجات الحوار الوطني وتنفيذ الرؤية السياسية التي تم الاتفاق عليها.

الخرطوم تستضيف اجتماعات سد النهضة مطلع مارس المقبل

كشفت القاهرة عن انعقاد اجتماع مُشترك لوزراء خارجية "السودان ومصر وإثيوبيا" بالخرطوم مطلع مارس المُقبل، لبحث آلية استئناف المفاوضات المتعلقة بسد النهضة، وأعمال اللجنة الفنية الوطنية واللجنة العلمية المستقلة بالبلدان الثلاثة.

وقالت مصادر إن ترتيبات تجري بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا لعقد الاجتماع مطلع الشهر المقبل، مؤكداً أن الاجتماع يأتي من منطلق حرص مصر على استمرار التنسيق والتعاون بين الدول الثلاث للوصول إلى أفضل الحلول الفنية في ضوء اتفاق إعلان المبادئ الموقع من رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015.

مصر: إنهاء مشروع الربط الكهربائي مع السودان قريبا

قال مساعد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمصر، أسامة عسران، إن بلاده حريصة على سرعة إنهاء مشروع الربط الكهربائي مع السودان في أسرع وقت ممكن.

وأوضح عسران في تصريحات صحفية أن ذلك يأتي من منطلق حرص مصر على دعم دول أفريقيا وحوض النيل، لتلبية احتياجاتهم من الكهرباء.

وأضاف أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، تعملان على تشغيل خط الربط الكهربائي مع السودان بقدرة 300 ميجاواط كمرحلة أولى، ويتم التوسع في المشروع ليصل 3 الآف ميجاواط.

واعتبر عسران تشغيل خط الربط مع السودان نقطة انطلاق لمصر للربط مع باقي الدول بأفريقيا وتقديم ما يحتاجونه من الكهرباء، والخدمة ستصل للسودان بأعلى جودة وفقا للمعايير الدولية لأنها تمثل سمعة مصر.

وقال إن "التكلفة الاستثمارية لمشروع الربط الكهربائي مع السودان تبلغ حوالي 56 مليون دولار".

وأفاد عسران أن هذه التكلفة تعد قيمة الخطوط ومحطات المحولات التي سيتم إنشاؤها على أرض مصر، في حين تتحمل السودان تكلفة الخطوط على أرضها".

ويدرس الجانبان المصرى والسودانى التوسع فى هذا المشروع ليصل إلى 3 آلاف ميجا وات فى المرحلة الثانية من المشروع، ويضم خط الربط 300 برج على الأراضى المصرية.

تبلغ التكلفة الاستثمارية المتوقعة لمشروع الربط الكهربائى مع السودان حوالى 56 مليون دولار التى تخص الجانب المصرى.

يسمح خط الربط مع السودان لمصر بالربط مع باقى الدول بأفريقيا وتقديم لهم ما يحتاجونه من الكهرباء، وتبلغ قدرة المرحلة الأولى منه 300 ميجا وات.