مصر تدين الهجوم الإرهابي على الحرس الثوري الإيراني

أعربت وزارة الخارجية المصرية عن إدانة القاهرة للهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة عسكرية جنوب شرقي إيران مؤخرا.

ونشرت الصفحة الرسمية للخارجية المصرية نص البيان الذي جاء فيه: "أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم 16 الجاري الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة عسكرية بمحافظة سيستان وبلوشستان بجنوب شرق إيران، مما أسفر عن مقتل نحو 27 شخصا وإصابة 13 آخرين".

وأعرب البيان عن خالص تعازي ومواساة مصر لأسر الضحايا، وتمنى سرعة الشفاء للمصابين وأكد على "أهمية تكاتف الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب".