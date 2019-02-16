البشير: السودان سيخرج أزماته بقوة أكثر

قال الرئيس السوداني؛ عمر البشير؛ أن بلاده ستتجاوز الأزمات والمصاعب التي يمر بها؛ وستخرج أكثر قوة؛ وأضاف رغم الكيد ضد السودان لم يهزم ومستمر في مشروعات التنمية.
وأكد البشير لدى مخاطبته اليوم (السبت) بالخرطوم؛ مجلس شورى الحركة الإسلامية؛ أن الذين يتحدثون الآن عن الحريات؛ يتظاهرون ضد الحكومة وينظمون مؤتمراتهم الصحفية بكل حرية.
وقال الرئيس السوداني؛ أن السلطة والحكم لم يكونا يوماً غاية من الغايات بل وسيلة لبناء مجتمع الدين والأخلاق والعلم والمعرفة بالتركيز على الجانب الروحي.
ودعا البشير قيادات وأعضاء الحركة لقيادة نفره كبرى في الأحياء والفرقان في كل ولايات ومحليات السودان لتصميم برامج وأنشطة دعوية تزكية للشباب والطلاب ومن ثم قيادة مبادرات داخل المجتمع وتمتين وتقوية وحدة الصف.
ومن جانبه أكد الشيخ الزبير أحمد الحسن الأمين العام للحركة الإسلامية؛ ثبات الحركة على قيم الدين رغم كيد اليسار ومن شايعهم لهدم الدين وقيمه.
وجدد التأكيد على العمل على وحدة السودان واستقراره، داعياً لتنفيذ كافة مخرجات الحوار الوطني.
وقال الزبير أن الحركة جاهزة لتوحيد وتمتين صفها مع كافة القوى الإسلامية وأنها دعوية وسطية تقبل الآخر وفية لعهودها، داعياً لخلق جبهة وطنية إسلامية عريضة.
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