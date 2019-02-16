الاتحاد يتعادل مع الرائد في الدوري السعودي

تعادل فريق الاتحاد بصعوبة بالغة أمام الرائد بهدف لمثله مساء اليوم الجمعة، في إطار المباراة التي جمعتهما بختام منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز الرائد هدف مبكر عن طريق عبدالله المقيرن خلال الدقيقة 7، وتعادل بهدف متأخر عن طريق اللاعب عبد الرحمن الغامدي في الدقيقة 91 من عمر اللقاء الذي شهد تألق كبير من فواز القرني حارس النمور.

وسيكون نادي الاتحاد أمام مواجهة نارية في الجولة الحادية والعشرين أمام الهلال في كلاسيكو الكرة السعودية وذلك يوم الخميس المقبل.