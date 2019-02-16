أعرب المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز عن سعادته بعد تلقيه هدية من الجالية العربية بأمريكا. وكتب "آل الشيخ" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "مفاجأة جميلة .. قدّم لي منسوبي أحد الفنادق في أمريكا من الجالية العربية هدية غالية علي". وأضاف: " كيكة بشعار نادي بيراميدز على شكل هرم، هذا الشيء حمّلني مسئولية ادعو الله أن يمنحني القوة والتوفيق لخدمة الشباب العربي في كرة القدم، وأسعدني جداً أن محبي بيراميدز وصلوا إلى أمريكا الشمس لاتحجب بغربال".

كانت هذه تفاصيل خبر الجالية العربية بأمريكا تهدي تركي آل الشيخ "هرم" بشعار بيراميدز "فيديو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.