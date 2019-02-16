الأمل يهزم هلال الأبيض في الممتاز

الخرطوم: باج نيوز

فاز الأمل عطبرة على هلال الأبيض بهدفين دون مقابل في المباراة التي جرت مساء اليوم”السبت” ضمن بطولة الدوري الممتاز.

وأحرز أهداف الأمل كلاً من سليم، وزكريا مونتاري.

ورفع الفريق رصيده إلى”17″ نقطة، أما هلال الأبيض فبقي في “15” نقطة.

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