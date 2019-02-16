صباح الخير .. فرنسا وأمريكا وبريطانيا

1

ليس هناك من جهة دولية يمكنها أن تحاسب الحكومة الفرنسية على تدخلها في تشاد ، الأسبوع الماضي ، وقتلها المئات من جنود المعارضة الذين تسللوا من ليبيا قاصدين “أنجمينا” للإطاحة بنظام الحكم في جارتنا الغربية .

تربط حكومتنا علاقات ممتازة مع الحكومة التشادية ، ونحن مع دعم الأمن والاستقرار في هذه الدولة الشقيقة ، ولكننا نتساءل عن الدور الفرنسي وازدواج المعايير ، فالدولة الفرنسية مع دول أوربية أخرى ترعى المحكمة الجنائية الدولية في “لاهاي” التي تتهم الرئيس “البشير” بجرائم حرب في دارفور ، بينما طائرات سلاح الجو الفرنسي وبأمر من الرئيس “ماكرون” قتلت قبل أيام على الحدود الليبية – التشادية مئات الأشخاص ، بالصواريخ ، بينما لم يقتحموا “باريس” أو يمسوا السيادة الفرنسية !

من يحاكم الرئيس “ايمانويل ماكرون” بتهمة ارتكاب جريمة حرب الأسبوع الماضي ؟!

لا أحد ، ولا جهة ، لأنها العدالة الدولية المختلة التي تسوق الأفارقة المساكين إلى محاكم البيض في أوربا ، وتحمي “بوش” و”توني بلير” و”نتينياهو” و”ماكرون” ، الذين قتلوا مئات الآلاف من العراقيين والأفغان والفلسطينيين والصوماليين ، واليوم ينضم للقائمة التشاديون !

ورغم هذا التمييز العنصري والقانوني القبيح ، فإن بعض جهلة المتمردين في حركات دارفور المسلحة ، ما يزالون بدافع الغبينة والعصبية للقبيلة والجهة ، يحدثون الناس بغلٍ وغباء يحسدون عليه ، عن عدالة المحكمة الجنائية الدولية !!

قاتلكم الله .

2

تتفرج الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي اليوم ودون حياء ، على مأساة شعب الجنوب الذي خدعوه ودفعوه إلى المصير المجهول ، بتجميل وتسويق فكرة الانفصال عن شمال السودان ، والضغط بالترهيب والترغيب على حكومة السودان للموافقة على قرار شعب الجنوب بالاستقلال في العام 2011 م .

أين أنتم يا أمريكان ويا ترويكا .. يا نرويجيين ويا بريطانيين .. مما يحدث في دولة الجنوب ، بعد أن أفلح السودان أخيراً في حمل أطراف الحرب على التوقيع على اتفاقية سلام قبل أربعة شهور ؟

لماذا ترفضون توفير الدعم المالي المحدود لتنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية وغيرها من فواتير تكاليف تطبيق الاتفاق ؟

هل تعجزكم (مائة مليون دولار) .. أم أنها المؤامرة على شعب تسببتم في تشريده وتجويعه وقتل الآلاف منه في أتون حرب (سلفا – مشار) ؟!

ثم تزعمون أنكم تعملون من أجل الإنسانية وحقوقها في أفريقيا !!

صباح الخير يا سفارة أمريكية ..

صباح الخير يا سفارة بريطانية ..

صباح الخير يا سفارة نرويجية ..

جمعة مباركة .. على شعب السودان العزيز .