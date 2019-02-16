عاجل.. ميسي يحرج برشلونة

أحرج الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني إدارة النادي التي اقتربت من ضم أدريان رابيو نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.
وذكرت شبكة "فوكس سبورت" العالمية أن ليونيل ميسي يرفض تحرك برشلونة لضم أدريان رابيو لأنه لا يرى أن اللاعب الفرنسي يليق بنظام اللعب الكتالوني.
وأوضحت الشبكة أن ليونيل ميسي يرى أيضَا أن برشلونة لا يحتاج للتعاقد مع لاعب وسط في الصيف المقبل.
وينتهي عقد أدريان رابيو مع باريس بنهاية الموسم الجاري ، ولم يجدد حتى الآن ، وهناك العديد من الأندية ترغب في الحصول على خدمات الفرنسي الشاب أبرزهم توتنهام وليفربول.
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