ماذا قالوا عن الربط الكهربائي بين مصر والسودان؟ (تقرير)

بدأ في الأيام الأخيرة يُطرح على الساحة العربية والإفريقية، موعد تطبيق الربط الكهربائي بين مصر والسودان، وتأثير ذلك المشروع على التيار الكهربائي في الدولتين.

وتقوم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة بمصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، بتشغيل خط الربط الكهربائي مع السودان بقدرة 300 ميجا وات كمرحلة أولى.

أكد المهندس أسامة عسران، مساعد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء، حريصة على سرعة إنهاء مشروع الربط الكهربائي مع السودان في أسرع وقت ممكن، من منطلق حرص مصر على دعم دول إفريقيا وحوض النيل؛ لتلبية احتياجاتهم من الكهرباء، موضحًا أن المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي مع السودان تبلغ قدرته 300 ميجاوات، ويتم التوسع في هذا المشروع ليصل إلى 3 الآف ميجا وات في المرحلة الثانية من المشروع.

وأضاف عسران، أنه سيتم تشغيل خط الربط مع السودان ديسمبر القادم، والذي يعد نقطة انطلاق لمصر للربط مع باقي الدول بإفريقيا و تقديم لهم ما يحتاجونه من الكهرباء، والخدمة ستصل للسودان بأعلى جودة وفقاً للمعاير الدولية لأنها تمثل سمعة مصر، و ذلك بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشركة المصرية لنقل الكهرباء بدأت فى وضع القواعد الخرسانية لخطوط نقل الكهرباء، وتم البدء أيضا في شد الموصلات الكهربائية الخاصة بخط الربط.

وأشار عسران، إلي إن التكلفة الاستثمارية لمشروع الربط الكهربائي مع السودان تبلغ حوالي 56 مليون دولار، مشيرا إلى أن هذه التكلفة تعد قيمة الخطوط ومحطات المحولات التي سيتم إنشائها على أرض مصر، في حين تتحمل السودان تكلفة الخطوط على أرضها.

من جانبه أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه يتم الانتهاء من خط الربط الكهربائي بين مصر والسودان في ديسمبر القادم، تمهيدا للربط مع إفريقيا بالكامل وربط مصر وإفريقيا بشبكة كهربائية واحدة.

وتابع أن مشروع الربط الكهربائي مع السودان، يعتبر بوابة كبيرة للقارة الإفريقية، بوصفه معبر للطاقات المتجددة المصرية إلى إفريقيا، وبالتالي إلى أوروبا خاصة وأن هناك مشروع للربط الكهربائي مع قبرص واليونان حيث تم تقديم دراسة جدوى ويتم تقييمها حتى يتم اتخاذ الإجراءت التنفيذية لمد الكابل البحري بطاقة ألفين ميجاوات والذي سيمر إلى أوروبا في مرحلته الثانية.

وأكد أن الربط الكهربائي بين مصر والسودان مرحلة أولية يبدأ بجهد 220 كيلوفولت ثم يتم زيادتها على أن يتم ربطه بالدول الإفريقية ويعتبر شريان للطاقات المتجددة، مما يخلق عائد اقتصادي كبير مصر والسودان.

وقال الرئيس السودانى عمر البشير إنه سيتم الربط الكهربائى قريبًا بين مصر والسودان، مؤكدًا سعيهما للتعاون لضمان أمن البحر الأحمر باعتباره أهم ممر مائى دولي، بجانب تأكيده على حرص السودان على أمن وأمان مصر، وأننا نسعى لتحقيق السلام فى جنوب السودان.