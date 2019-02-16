وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض، اليوم السبت، أنه ينبغي على ساترفيلد الحصول على الموافقة في تصويت يجري بمجلس مجلس الشيوخ، حتى يصبح سفيرًا.
ويعمل ساترفيلد حاليًّا مستشارًا مسؤولًا عن العلاقات مع الشرق الأدنى في الخارجية الأمريكية.
ولم تعين إدارة ترامب سفيرًا لها في تركيا خلفًا لجون باس الذي انتهت ولايته أواخر 2017.
وقال البيت الأبيض إن الرئيس ترامب ينوي تعيين الدبلوماسي المخضرم ديفيد ساترفيلد الذي يملك خبرة كبيرة في شئون الشرق الأوسط سفيرا للولايات المتحدة لدى تركيا.
وساترفيلد هو القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدنى.
وشغل ساترفيلد من قبل عدة مناصب منها نائب رئيس البعثة الأمريكية في العراق وسفير الولايات المتحدة إلى لبنان ومدير شئون الشرق الأدنى في مجلس الأمن القومي إضافة لعمله في سوريا وتونس والسعودية.
وتضطلع تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي والتي لها حدود مع سوريا والعراق وإيران، بدور رئيسي في المنطقة.
ويعد الصراع في سوريا في أعقاب إعلان ترامب سحب القوات الأمريكية وتداعيات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في سفارة السعودية في إسطنبول ومطلب تركيا تسليم رجل الدين فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة من بين القضايا الرئيسية التي تمس العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة.
ورحب الرئيس التركي طيب أردوغان بقرار ترامب في ديسمبر سحب القوات الأمريكية من سوريا، وتدعم واشنطن مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تصنفها تركيا جماعة إرهابية.
وقال أردوغان في نوفمبر إن تركيا لن تلتزم بالعقوبات الأمريكية الجديدة على صناعات النفط والشحن في إيران لأنها تهدف إلى الإخلال بالتوازن في العالم.
واتخذ ترامب وأردوغان موقفين مختلفين أيضا في رد فعلهما على مقتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر.
ويقول ترامب إنه يريد أن تقف واشنطن إلى جانب الحكومة السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يعين مستشار الخارجية الأمريكية سفيرا لواشنطن في تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.