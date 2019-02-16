ادعم بس.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*المريخاب ينتشرون في مشارق الارض ومغاربها
*امم تتشرف بها الانسانية
*قمم تتقد مضيئة للمجتمعات اينما حلوا
*هاهو الصديق الحبيب المريخي الغيور كمال ود النملة
*مريخابي كندي بحسب الجواز
*مريخي بالميلاد والنشاة
*هاهو يراسلني تحت عنوان هذا العمود
*ادعم بس
*يقول كمال
*الدعم الاول للتشجيع
*فحضورك للملعب يدعم المريخ للتأهل لدور الاربعة
*الدعم التاني دعم الخزينة الذي يدر اموالا طائلة للنادي
*ويقول كمال نجي لي شمارات والينا
*والينا ياوالينا
*لو شفت جماهير نادينا
*كيف داعمينا
*اكيد حاتقدم طلب وتتضم لينا
*عفارم عليك اخي ود النملة
*المبادارات والنفرات التي برقت في سماء المريخ شكلت يقينا كبيرا
*اقنعت الناس بان امة المريخ قادرة علي تسيير امر كيانها
*وان الابداع في المريخ
*يسكن قلوب العشاق وعدا وتمني
*وهاهم اهل المريخ يقومون بعلاج المصابين بالخارج
*ينفرون خفافا لاجل اعادة تأهيل الاستاد والنادي
*خلية للعمل
*جابت لينا الغيرة من خلية النحل
*فينا من ساهم بالفكرة
*وفينا من ساهم بالمال
*وفينا من ساهم بالمجهود العضلي
*السايق الدرداقة يفخر بنفسه وكانه يقود ايرباص
*ده المريخ
*وفينا من ساهم بالنوايا الطيبة
*النفرات والمبادرات استقطبت الناس للالتفاف حول الكيان من جديد
*وتغيرت النغمة من جابوا لينا وسووا لينا
*لي نغمة جبنا وسوينا
*وديل اهلي
*مبادرة ود النملة للدعم الجماهيري من داخل الاستاد أمسية السبت
*يجب ان تنجح
*الاستاد بشيل خمسين الف
*عليهو شماعة عشرين الف
*ناس المولودية حايعملوا زي وفاق سطيف
*حايعودوا لغرف اللاعبين
*يجيبوا موبايلاتهم ويقعوا ليك تصوير في الجمهور المدهش ده
*يتغلبوا ويتطلبوا الله يرجعوا للجزائر الشقيقة
*تدعم بس
*شعار طبقته امة المريخ علي الواقع
*نفرات ومبادرات يؤمها الاقطاب والاداريون السابقون والاعلاميون واعضاء القروبات
*نفرات ومبادرات استطاعت ان تستقطب كل الامة تحت شعار تدعم بس
*استطاعت ان تعيد الذين غابوا للديار من جديد
*هاهو الفخيم قرشي عبدالهادي يزور القلعة ويبقي متجولا بين ابداعات التأهيل فرحا بانجاز الامة
*وهاهو احمد قرض عضو رابطة الهلال بالعين يقف اجلالا ودهشة امام مايفعله شعب المريخ ومايقدمه للكيان
*فهل بعد كل ذلك نبخل بدعم المريخ من الحناجر من داخل الاستاد؟
*كلنا حضور
*لنكمل لوحة الدعم الجميلة
*لنأهل مريخنا لدور الاربعة
*لنفكر في النهائي الذي نستحق الظهور فيه
*كل القوة القلعة جوة
*عاصمة وولايات
*نحضر بس
*نشجع بس
*ونتأهل بس
*وياليت الرموز والاقطاب يكونون حضورا انيقا
*ود الياس وطه صالح وجمال الوالي وعصام الحاج وونسي
*وياليت اهل الاعلام يقومون بقيادة التشجيع من علي المدرجات
*وياليت قدامي اللاعبون يشكلون لوحة تشجيعية قوية
*نريد ان نأتي بجميع اجيالنا
*نريد ان نقابل المولودية بامة كاملة لابشعب فحسب
*والنصر لنا
*ايها الناس
*مريخاب دعم الكيان ابدعوا
*بافكارهم واموالهم وجهدهم
*كانوا اضافة لنفرة الجار
*وياسلام علي رابطة الثورات التي رابطت بالاستاد تطلي وتحفر وتنقل وتعتل وتسكب العرق النبيل علي ارض البطولات
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*والينا
*شفت تعبيرنا عن الحب في عيد الحب؟؟؟
*بنحبوا شدييييييد ياوالينا
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال في حب يا اخوانا اكتر من كده
والي لقاء
سلك
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