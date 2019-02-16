أسعار الذهب في السودان.. وعيار 21 يسجل 1.771 جنيه

ملحوظة : الاسعار وفقا لوقت آخر جلسة تم التداول فيها ،كما أن الاسعار تختلف من محل لآخر :
الوحدة جنيه سوداني دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 2,024 جنيه $42.52
سعر الذهب عيار 22 1,855 جنيه $38.98
اسعار الذهب عيار 21 1,771 جنيه $37.21
اسعار الذهب عيار 18 1,518 جنيه $31.89
سعر الذهب عيار 14 1,181 جنيه $24.80
سعر الذهب عيار 12 1,012 جنيه $21.26
اسعار أوقية الذهب 62,938 جنيه $1,322
اسعار جنيه الذهب 14,166 جنيه $297.65
اسعار كيلو الذهب 2,023,719 جنيه $42,521
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