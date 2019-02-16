وزير لبنانى: لا مجال للمماطلة فى معالجة أزمة الكهرباء

اعتبر وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير، أن تحلي رئيس الوزراء سعد الحريري بالصبر خلال عملية تشكيل الحكومة وما أعقبها، أنقذ لبنان من أوضاع أسوأ كان يمكن أن يشهدها، داعيا إلى "عدم المزايدة" على الحريري في حرصه على وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف)، ومشددا على أنه لا يوجد مجال للمماطلة في إنجاز مشروع معالجة أزمة قطاع الكهرباء.

وأشار الوزير شقير - في حديث لإذاعة صوت لبنان اليوم السبت - إلى أن الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري، تعهدا باعتماد الحل الجذري لأزمة نقص الكهرباء المزمنة التي تشهدها البلاد منذ فترة طويلة.

وأكد أن العجز المتراكم في الموازنة العامة للبلاد مرجعه سلسلة الرتب والرواتب (زيادات متكررة في أجور موظفي الدولة والقطاع العام) والخطأ في قراءة واحتساب أرقامها، مشددا على أن السلسلة حق وأنه مع الإبقاء عليها وعدم إلغائها، مع دعوته إلى ضرورة وقف التوظيف في قطاعات الدولة المختلفة، والعمل على تعديل سن التقاعد وفق دراسة كاملة.

وشدد على أهمية توفير الحوافز اللازمة للقطاع الخاص وتشجيعه كي يستطيع خلق فرص العمل، واعتماد الميكنة والوسائل التكنولوجية في إدارات الدولة، مشيرا إلى أن مقررات مؤتمر دعم الاقتصاد اللبناني (سيدر) واضحة ومقترنة برقابة لتحقيق الشفافية.

وتوقع وزير الاتصالات اللبناني أن يتم الانتهاء من تغطية لبنان كاملا بخدمة الإنترنت عن طريق الألياف الضوئية، خلال سنتين، مؤكدا أنه سيعمل على تسريع وتيرة العمل وتقليص الفترة الزمنية قدر المستطاع.