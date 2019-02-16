"السيسى وميركل".. ترند على تويتر بالتزامن مع فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن

اهتم مستخدمو تويتر بفعاليات المؤتمر بصورة خاصة، إذ دشنوا 3 هاشتاجات حملوا أسماء "السيسى، ميونخ، ميركل"، لمتابعة كل ما هو جديد فى فعاليات المؤتمر، وأثنوا على كلمة الرئيس السيسى، فى الجلسة الرئيسية يمؤتمر ميونخ، وتصدرت الهاشتاجات قائمة الأكثر تداولا بين رواد الموقع اليوم السبت.
وغرد المدون أسامة عادل "الرئيس السيسى يشارك فى ميونخ ضمن أفضل عشر جيوش فى العالم فى مؤتمر الأمن، تتضمن كلمة الرئيس السيسى، فى المؤتمر رؤية مصر للتوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط، فى ضوء ثوابت سياسة مصر الخارجية التى تستند إلى الحفاظ على كيان الدولة".
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