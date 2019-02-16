رسالة هامة من نائب أردوغان لـ"النظام السوداني"

أكد نائب الرئيس التركي فؤاد اوكتاي حرص القيادة التركية على علاقاتها الاستراتيجية مع السودان. وجدد اوكتاي خلال استقباله مبعوث الرئيس البشير وزير الحكم الاتحادي حامد ممتاز وقوف تركيا الكامل مع السودان في وجه التحديات التي تستهدف أمنه واستقراره.

وسلم ممتاز خلال اللقاء رسالة خطية من البشير للرئيس التركي رجب طيب أردوغان تتعلق بتنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

واستعرض اللقاء تفاصيل مشروعات الشراكة الاستراتيجية تمهيداً لعقد اجتماعات المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وقدم ممتاز شرحاً للأوضاع في السودان عقب الاحتجاجات الأخيرة، مؤكداً هدوء الأوضاع، وأشار للخطوات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية علي المدى القصير والطويل.

وفي ذات السياق، التقى ممتاز برئيس مجموعة الصداقة التركية السودانية وأعضاء المجموعة، كما التقى رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم جودت يلماز وتم خلال اللقاءين بحث دعم وتطوير العلاقات الثنائية في المجال البرلماني والحزبي.

