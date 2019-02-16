وسلم ممتاز خلال اللقاء رسالة خطية من البشير للرئيس التركي رجب طيب أردوغان تتعلق بتنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
واستعرض اللقاء تفاصيل مشروعات الشراكة الاستراتيجية تمهيداً لعقد اجتماعات المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين البلدين.
وقدم ممتاز شرحاً للأوضاع في السودان عقب الاحتجاجات الأخيرة، مؤكداً هدوء الأوضاع، وأشار للخطوات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية علي المدى القصير والطويل.
وفي ذات السياق، التقى ممتاز برئيس مجموعة الصداقة التركية السودانية وأعضاء المجموعة، كما التقى رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم جودت يلماز وتم خلال اللقاءين بحث دعم وتطوير العلاقات الثنائية في المجال البرلماني والحزبي.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة هامة من نائب أردوغان لـ"النظام السوداني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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