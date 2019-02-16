تحديات الحكومة.. بقلم لينا يعقوب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يحمل بعض المواطنين هماً، بما قد تواجهه الحكومة من تحديات ولوم حول الآثار المترتبة من الاحتجاجات، وانعكاس ذلك على وضع السودان في المجتمع الدولي. أسئلة طُرحت على وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد، حول السياسة التي قد تتعامل بها وزارته حول ما ظهر من مقاطع فيديو وصور، شاهدها العالم تُظهر حالات ضرب وإصابات أو مداهمة للمنازل أو اعتقال تعسفي، ونهايات مؤسفة تمثلت في مقتل نحو 30 محتجاً في إحصائية رسمية. كما استفسر البعض في الحوار الذي جمعهم مع الوزير من رد بعض الدول الكبرى والمنظمات الدولية حول احتجاجات السودان وما لمسه منها. النقطة المركزية في حديث الوزير هي الاعتراف بوجود تجاوز، وليس محاولة إنكار وقوعه أو تبرير ما حدث. الوزير أبدى ثقته في لجان التحقيق المشكلة واتباعها مسلك القانون، وقد أشار إلى أنهم يضعون أي محاذير يمكن أن تحد من اندماجهم مع المجتمع الدولي. وقد كان لافتاً ما أشار إليه الدرديري أن ما تلقاه من ردود من بعض الدول يتصف بالانضباط وهو عكس ما توقعه البعض. بيانات صدرت من السفارة الأمريكية والبريطانية تعرب عن قلقها مما يحدث في السودان وتدعو إلى احترام الممارسة السلمية، لكن ذلك لم يمنع الوزير أن يشير إلى أنه لمس تفهماً بأن حالة الاحتجاج ليست في السودان فقط إنما في دول أخرى بينها أوروبية. صحيح أن الاحتجاجات لم تستثنِ كثيراً من الدول، لكن طريقة التعامل معها هي المحك الذي تواجهه الدول. رغم أن الخارجية منذ فترة تسعى للاجتهاد في ملفات إقليمية تبرز دور السودان لكي يتمكن لاحقاً من إبراز دوره دولياً وليس إقليمياً فقط، إلا أن مشهد حقوق الإنسان يظل وسيلة وكرت ضغط يُمارس لا يخفى على الحكومة، ودونكم دولة قُتل منها صحفي فقامت الدنيا ولم تقعد. القائمة الأوروبية الأخيرة التي صدرت قبل يومين، وشملت 23 دولة تهدد أمن الاتحاد الأوروبي خلت من السودان الذي تعاون في الآونة الأخيرة مع أوروبا وأمريكا في قضية مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر، لكن في ذات الوقت هناك عقوبات تُفرض على بعض الدول بدواعي انتهاك حقوق الإنسان.

ما على الحكومة الانتباه له، أن سيناريو سبتمبر قبل نحو خمس سنوات قد يتكرر مرة أخرى وبصورة مفاجئة للحكومة، والتي تعتمد على تعاونها مع المجتمع الدولي في ملفات أخرى.