مصرع العشرات في حادث مروري مؤسف بسبب حمار….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: شهدت منطقة الكركر شمال مدينة الفاشر، حادث مروري مؤسف تسبب فيه حمار ونتج عن الحادث مصرع”10″ أشخاص وإصابة”15″ آخرين بجروح استدعت اسعافهم إلى مستشفى الفاشر.

وقالت مصادر ان الحادث وقع عندما حاول سائق عربة أجرة كان على متنها”4″ نساء تخطى حمار كان يقف في منتصف الطريق واصطدمت العربة ببص سياحي، كان قادمًا من الخرطوم في طريقه إلى ولاية شمال درافور، ما أدى إلى مصرع ركاب العربة”أتوس” بمن فيهم السائق.

واسفرت انقلاب البص عدة مرات في وفاة”5″ أشخاص وإصابة”15″ آخرين بجروح وقد خفت شرطة المرور إلى مكان الحادث.

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