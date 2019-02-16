مجلس الوزراء يؤكد استمرار الحكومة في دعم السلع الإستراتيجية

المدارية – الخرطوم: التيار
أكد مجلس الوزراء استمرار الحكومة في دعم السلع الإستراتيجية، مبيناً أن صرف الوقود بالبطاقات، يأتي في إطار تنظيم عملية توزيع الدعم لمستحقيه من أبناء السودان.
وقالت وزير الدولة بمجلس الوزراء أم سلمة إسماعيل في تصريح لـلمركز السوداني للخدمات الصحفية، إنَّ الدولة تتحمل تكاليف كثيرة لتوفير الوقود والخبز، مؤكدة أنَّ الحكومة تسعى لاستمرار دعم السلع الإستراتيجية في إطار تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن، مبينة أن الحكومة تسعى جاهدة أن يذهب الدعم لمستحقيه مباشرة دون تدخل الوسطاء.
وكشفت أم سلمة عن نماذج لبعض الدول تملك المواطن لبطاقة تموين تحتوي على السلع المدعومة قائلة: (إن الدعم الموجود الآن يستفيد منه المحتاجون وغير المحتاجين وأنه يجب أن يذهب لمستحقيه فقط).
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