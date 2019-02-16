اجتماع سوداني إثيوبي لمكافحة الجريمة والتعديات على الحدود

المدارية نقلا عن: التيار:- سنار

اكتملت ترتيبات عقد اجتماع تنسيقي بالخرطوم يجمع السودان وإثيوبيا في 23 من فبراير الجاري، لبحث مكافحة الجريمة على الحدود، وإنفاذ بروتوكولات وقف التعدي على الشريط الحدودي بالبلدين.

وكشف والي ولاية سنار د. عبد الكريم موسى عبد الكريم لــلمركز السوداني للخدمات الصحفية، عن لقاء جمعه بالسفير الإثيوبي تم فيه التباحث حول تأمين الشريط الحدودي للولاية مع الأقاليم المجاورة بإثوبيا إلى جانب أوضاع الجالية الإثيوبية بالولاية وتعزيز العلاقات بين البلدين، مبيناً أن الاجتماع ناقش التعديات في بعض المناطق بالولاية، وقيام عدد من المواطنين الإثيوبيين بالزراعة في حظيرة الدندر وهو ما يتعارض مع القوانين والبروتوكولات الموقعة بين البلدين، فضلاً عن القوانين الدولية التي تمنع الزراعة في هذة المنطقة .

من جهته كشف السفير الإثيوبي عن اجتماع سيضم الخبراء من الدولتين سيعقد لحل قضايا الحدود عبر لجنة الترسيم، مشيداً بدور الجيش السوداني في حفظ الأمن على الحدود بين البلدين.

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