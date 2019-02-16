أثار خروج الفتاة سودانية في موكب احتجاجي وهي بمفردها ضد النظام تحمل شعارات التظاهرات، أعجاباً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وبحسب متابعات محررة أخبار الخليج 365 أظهرت صورة الفتاة تقف على طريق مليء بأشجار النخيل بمنطقتها وهي ترفع لافته كتب عليها ( أنا موكب – أنا ثورة – تسقط بس )، ولافتة أخرى قائلة : “بنات الحلة كوزات عميلات رفضوا يطلعوا معاي .. تسقط_بس 14 فبراير 2019”. ووفقاً لمتابعات أخبار الخليج 365 نالت صورة الفتاة أعجاباً واسعاً داخل وسائل التواصل الاجتماعي واسموها بـ “الكنداكة” وعلق احد الرواد : (تكفينا عيناك على الوطن ) وأهدى لها قصيدة الشاعر العراقي بدر شاكر السياب الآتية: عيناكِ غابتا نخيلٍ ساعةَ السحَرْ أو شُرفتان راح ينأى عنهما القمر عيناك حين تبسمان يورق الكرومْ وترقص الأضواء … كالأقمار في نهَرْ يرجّه المجذاف وهْناً ساعة السَّحَر كأنما تنبض في غوريهما ، النّجومْ وتغرقان في ضبابٍ من أسىً شفيفْ كالبحر سرَّح اليدين فوقه المساء الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور .. موكب الفتاة “الواحدة” يثير أعجاب نشطاء التواصل وينشدون لها قصيدة (عيناكِ غابتا نخيلٍ ساعةَ السحَرْ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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