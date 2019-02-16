كيف تنظر الولايات المتحدة الأمريكية لـ"تظاهرات السودان"؟ (تقرير)

منذ اندلاع التظاهرات في السودان، وكان هناك موقف للولايات المتحدة الأمريكية بشأن تلك الاحتجاجات المطالبة برحيل الرئيس السوداني عمر البشير، بعد تفاقم الأوضاع في البلاد.

ويخرج أعضاء نقابات، وطلاب، ونشطاء من المعارضة وغيرهم، في احتجاجات شبه يومية منذ 19 ديسمبر الماضي، غاضبين من المتاعب الاقتصادية، في أكبر تحدٍ لسلطة البشير المستمرة منذ 3 عقود.

ووجه رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، إليوت إنغل، رسالة لوزير الخارجية، مايك بومبيو، يطلب من خلالها تقريرا حول ممارسات أجهزة الأمن السودانية ضد المتظاهرين.

واعتبر إنغل، أن "الأحداث الأخيرة في السودان قد تكون لها تداعيات على المرحلة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين البلدين، والتي بدأت في نوفمبر الماضي، وذلك وفقا للموقع الرسمي للجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي.

وأبدى رئيس لجنة العلاقات الخارجية، استغرابه من الموقف الأمريكي إزاء ما أسماه التدخل العنيف لقوات الأمن السودانية.

وطلب إنغل، في رسالته، من الخارجية "تفاصيل التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والسودان، وقائمة بالمساعدات الأمريكية لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في السودان، إضافة إلى استراتيجية واشنطن فيما يتعلق بالنهوض بالديمقراطية وتشجيع انتخابات ذات مصداقية في 2020".

و في أول تعليق رسمي من الإدارة الأمريكية في واشنطن، حول الاحتجاجات في السودان، أدلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو برأيه حول ما يحدث في السودان.

وقال الوزير الأمريكي في مقابلة تلفزيونية مع قناة الحرة أنهم يتمنون أن تُسمع أصوات الشعب السوداني، وأن تحصل عملية انتقال في حال حصولها بقيادة الشعب.

وأدانت الولايات المتحدة الأمريكية، من ضمن دول(الترويكا) استخدام العنف المفرط بحق المتظاهرين.

وكانت السفارة الأمريكية بالخرطوم في وقت سابق، دعت إلى احترام الممارسة السلمية حرية التعبير.