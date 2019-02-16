وزيرالرياضة والاتصالات السابق يكشف عن صفقة بيع الاتصالات السلكية واللاسلكية السابقة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف عضو مجلس قيادة الثورة السابق اللواء إبراهيم نايل إيدام ووزير سابق بـ(الرياضة والاتصالات) عن أسرار تذكر لأول مرة حول صفقة بيع الاتصالات السلكية واللاسلكية السابقة .

وفيما قال إنها بيعت بـ(6) ألاف دولار، وأكد أن سعرها الرسمي حينها كان 360 ألف دولار، في غضون ذلك أقر بأنه أنسلخ عن الحزب الحاكم منذ 2010م، وقال: (أنا خرجت من النار ولم أخرج من الجنة) .

وقال إيدام إنه خرج من الحكومة لأنه كان يقول (هذا خطأ وهذا صواب)، وأكد بأنه تمت إقالته من الوزارة ولم يستقيل، لأنه تحدث في قضية بيع السلكية واللاسلكية، وأشار وبحسب صحيفة الإنتباهة إلى انه وجدها (مبيوعة) عندما قدم لوزارة الاتصالات، وزاد: (كانوا يريدون مني التنفيذ) .