200) مليون جنيه لتغذية الصرافات الآلية غداً

شهاب محمد - الخرطوم - عملة سودانية الخليج 365 : كشف مدير شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية عمر عمرابي، عن تسليم مبلغ (200) مليون جنيه للمصارف لتغذية الصرافات الآلية، بعد قرار صدر من البنك المركزي بتغذية الصرافات، وقال عمرابي حسب صحيفة آخر لحظة، إنه سيتم تغذيتها بفئتي الـ(100 و200) جنيهاً، وأوضح أن معظم المصارف بدأت في تغذية صرافاتها، مشيراً إلى تحسن موقف السيولة، وتوقع أن يتم تغذية جميع الصرافات الآلية ابتداءً من يوم غد الأحد، وأكد بدء صيانة الصرافات التي تحتاج إلى صيانة، بالإضافة إلى إعادة الصرافات خارج الخدمة، مشيراً إلى وجود (1500) صراف آلي على مستوى البلاد.

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