إنهيار كبير في سعر صرف الدولار و اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت 16 فبراير 2019م في السوق الموازي

نستعرض معكم عبر المشهد السوداني مؤشر أسعار صرف العملات الأجنبية وسعر الدولار الان مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم خلال تعاملات اليوم السبت 16 فبراير 2019م. أضغط هنا لمشاهدة اسعار العملات اليوم السبت 16 فبراير 2019م في السوق الموازي اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع المشهد السوداني

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