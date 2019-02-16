وزير: ( شارع النيل ليس ملكاً لأحد كي يبني عليه مبنى أو صالة)

أتهمت وزارة الثقافة والإعلام والسياحة بالخرطوم الحكومة الإتحادية بتشويه الواجهات النيلية في العاصمة .

ودعا وزير السياحة الهادي حسن عبدالجليل، الحكومة الاتحادية لوقف التشويهات النيلية وعدم التصديق بمبانٍ على شاطئ النيل، وأكد أن النيل ملك لجميع مواطني الخرطوم، ومن حقهم أن يجلسوا ليروه ويشموا هواءه، وقال: (نحن نشوف شنو تاني ..؟)

وأبدى الهادي استياءه من نزع الدولة لشارع النيل من جهة وإعطائه لجهة أخرى كي تبني عليه، وقال إن النيل ليس ملكاً لأحد كي ينبي عليه مبنى أو صالة، وأضاف قائلاً: (ماممكن الدولة تحرم المواطنين من رؤية النيل بإنشاء المباني) .

وتابع قائلاً: (هذه عملية غير كريمة)، وأكد وبحسب صحيفة الإنتباهة سعي الوزارة لوقف التمدد العمراني على شواطئ النيل، وحل التقاطعات مع الحكومة الإتحادية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)