بالفيديو .. خطوبة سودانية على الطريقة الهندية تثير غضب نشطاء التواصل الاجتماعي

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لخطوبة فتاة وشاب سودانيين بمشهد رومانسي، أثارت ضجة وغضب كبير داخل وسائل التواصل الاجتماعي الذين وصفو المشهد بالتقليد الأعمى للأفلام الهندية.

ووفقاً لمشاهدة أخبار الخليج 365 يظهر مقطع الفيديو الشاب وهو جالس على ركبتيه يطلب يد الفتاة ويقدم لها خاتم الخطوبة ويقوم بحتضانها، أمام مجموعة من أصحابهم الذين كانوا يغنون لهم و يطلقون (الصفافير).

وبحسب متابعات محررة أخبار الخليج 365 أبدى النشطاء استيائهم من مقطع الفيديو، معتبرين أن ما فعله الشاب والفتاة يتنافى مع عادات وتقاليد الشعب السوداني وانه تصرف غير مسؤول منهم وتقليد للأفلام والمسلسلات الهندية والأجنبية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)