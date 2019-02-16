الكاروري يتهم جهات إعلامية بخدمة المشروع اليهودي

حذر إمام وخطيب مسجد الشهيد، الشيخ عبد الجليل النذير الكاروري من الدعوات المتكررة للتطبيع مع دولة الكيان الصهيوني، وشدد على أن التطبيع يخالف أوامر النبوة، واتهم جهات إعلامية لم يسمها بتمرير أجندة تخدم المشروع اليهودي، وأشار إلى إيراد خبر يتعلق بإحباط محاولة بيع تحفة تاريخية للنبي سليمان بالخرطوم.

وقال الكاروري في خطبة الجمعة حسب صحيفة الصيحة أمس، إن هذه التماثيل السودانية لا علاقة لها ببني إسرائيل وأوضح أنها تماثيل ترجع لحضارات “كرمة ونبتة ومروي” وقطع بأنها تماثيل الحضارة النوبية، وأكد أنه لا علاقة لأي كشف أثري في السودان بأنبياء بني إسرائيل، وأضاف: “نعتبر هذا الخبر مزيفاً لصالح الترويج للمشروع اليهودي”، وأشار إلى الأخبار التي قال إنها تروج للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وقال: “يُراد لنا أن نُطبِّع مع هذه الدولة الغاصبة والمحتلة ونجعلها صديقاً ونعتبر إيران هي العدو الإستراتيجي”.

ووجه الكاروري حديثه للحكام العرب، وقال: “لماذا لا تسألون أمريكا إذا كانت إيران بهذه العداوة فكيف سلمتم لها العراق”، وأضاف: “ألم يكن العراق دولة سنية يحكمها صدام حسين، وأصبحت إيران حاكمة للعراق”، وتابع: “في كل مرة يختارون لنا عدواً من جلدتنا ونصدق إنه العدو وننفر معهم حتى نتخلص منه”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)