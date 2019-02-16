شقيق (المعلم) يدون بلاغاً ضد جهاز الأمن.. والاتهام يطول والي كسلا

دون سعد شقيق الشهيد (أحمد الخير عوض الكريم) بلاغاً ضد جهاز الأمن الثلاثاء الماضي، ونقل سعد أنه دون البلاغ لدى وكيل النيابة الأعلى بمدينة كسلا وفق المادة (130) من القانوني الجنائي القتل العمد .

وعلمت من مصادر مطلعة إن المؤتمر الشعبي تبنى قضية الاتهام بعد موافقة أسرة الخير، بتشكيل هيئة قانونية مختصة، ولاحقاً قرر الحزب توسيع الهيئة بإضافة كبار المحامين المختصين في القضايا (130) القتل العمد من القانون الجنائي .

وستفصح هيئة الاتهام عن نفسها في مؤتمر صحفي يعقد خلال يومين، وأكد المصدر وبحسب صحيفة الإنتباهة أن الاتهام سيطول كل من أعاق سير العدالة بتصريحات إعلامية مضللة، وذلك على مستوى حكومة كسلا ممثلة في الوالي والأجهزة الأمنية والشرطية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)