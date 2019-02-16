المطربة (نسمة تاجوج) التي أساءت الشعب السوداني تصل البلاد وتزور اتحاد الفنانين

علم مصدر أن الفنانة المثيرة للجدل (نسمة تاجوج) التي وصفت الشعب السوداني بـ (الجنون والمفتري)، قد وصلت الخرطوم قبل يومين، وسجلت أول زيارة لها لاتحاد الفنانين لمعرفة شروط العضوية.

ووفقاً لما نشرته أخبار الخليج 365 سابقاً : وصفت نسمة تاجوج عبر فيديو المتظاهرين بالجنون والمريضين النفسيين لأنهم غير مدركين الحقيقة وأن الخروج على الحاكم حرام. ودعت المتظاهرين بعدم الافتراء على الرئيس عمر البشير وأن يروا إنجازاته وتوفيره للأمن والأمان.



فيما بثت مقطع فيديو آخر نشرته أخبار الخليج 365 تعتذر فيه للشعب السوداني، بقول : (التحية للشعب السوداني الحبيب، وانا اسفة وأتمنى أن تقبلوا اعتذاري المتواضع، وحقكم على ما تزعلوا مني، فمعروف أن الشعب السوداني مشهور بسعة الصدر، والظفر ما بطلع من اللحم، وكلامي كان تعبير عن رأيي الشخصي، ونحن في السودان عندنا حرية التعبير).