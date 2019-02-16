لماذا تنقطع الكهرباء عن السودان بشكل متكرر؟ (تقرير)

خلال الفترة الأخيرة، شهدت السودان مواقف متكررة لانقطاع التيار الكهرباء عن عموم البلاد، ما يدق ناقوس الخطر، خاصة وأن حالة الانقطاع لم تكن في منطقة بعينها بل تكون في كافة أنحاء البلاد.

فأفادت وسائل إعلام، بأنه حدث انقطاع كامل للتيار الكهربائي في عموم دولة السودان، الجمعة.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، فإن التيار الكهربائي بعموم السودان انقطع، وأن الفنيين بدأوا بإعادة تشغيل المحطات تدريجيا.

كما أكدت وسائل إعلام محلية خبر انقطاع التيار الكهربائي، وهذه هي المرة الرابعة التي يحدث فيها انقطاع للتيار الكهربائي.

و أعلن الناطق الرسمي لوزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية، إبراهيم يس شقلاوي، حدوث إطفاء كامل بالشبكة القومية، اليوم الجمعة 15 فبراير 2019.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، قال شقلاوي: أنه في الساعة 5:45 مساء حدث عطل طارئ في الخطوط الناقلة وخروج الربط الإثيوبي مما نتج عنه الخروج التدريجي لكافة محطات التوليد المغذية الشبكة القومية وقد نتج عن ذلك خروج كامل لمحطات سد مروي والرصيرص وسيتيت وكوستي والشهيد وقرى والمحطات الأخرى.

وأضاف شقلاوي أن الإطفاء التام يتعذر معه ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﻭﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺧﺮﻭﺝ ﻛﻞ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺍﻷﺣﻤﺎﻝ، علماً بأن ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﻴﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻟﺘﻐﺬية ﺍﻷﺣﻤﺎﻝ الكهربائية، مؤكدا الدخول التدريجي لشبكة الكهرباء عند الساعة 6:45 والذي بدأ بعودة كافة المحطات بصورة تدريجية.

وأكد تكثيف جهود الكوادر الهندسية والفنية لعودة التيار بالتدرج خلال الساعات المقبلة، منوها إلى أن الخروج من الشبكة يعني عدم التغذية من المحطات الرئيسية التي تعمل بنظام الحماية التلقائي لتفادي زيادة الأحمال بالشبكة ولم تتأثر مدن الولايات خارج الشبكة القومية لتغذيتها من محطات محلية، وتقدم الناطق الرسمي بالاعتذار لكافة المواطنيين ممتدحا تحملهم وصبرهم عن العطل الطارئ بالشبكة القومية.

الجدير بالذكر أنه في مثل هذه الظروف تعطى الأولوية لإرجاع الشبكة ومن ثم تتم دراسة وتحليل الأسباب لاحقا.

ومنذا أسابيع قليلة، شهدت عدد من ولايات السودان إطفاء عام للكهرباء دون معرفة الأسباب، وانقطع التيار الكهربائي تقريبا في كل احياء العاصمة الخرطوم قبيل دقائق من المساء.

ووقتها قال المتحدث الرسمي، وزارة الموارد المائية والري والكهرباء، ابراهيم يس شقلاوي، حدث إطفاء كامل بالشبكة القومية في الساعة 5:45 مساء نتيجة لعطل طارئ في الخطوط الناقلة وخروج الربط الاثيوبي.

وأضاف هذا العطل ادلى الى الخروج التدريجي لكافة محطات التوليد المغذية الشبكة القومية، وخروج كامل لمحطات سد مروي و الرصيرص وسيتيت وكوستي والشهيد وقرى والمحطات الأخرى.

وأوضح شقلاوي أن الإطفاء التام يتعذر معه ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﻭﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺧﺮﻭﺝ ﻛﻞ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺍﻷﺣﻤﺎﻝ.

وأشار إلى أن ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﻴﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻟﺘﻐﺬية ﺍﻷﺣﻤﺎﻝ الكهربائية، مؤكدا الدخول التدريجي لشبكة الكهرباء عند الساعة 6:45 والذي بدأ بعودة كافة المحطات بصورة تدريجية.

ونوه إلى أن الخروج من الشبكة يعني عدم التغذية من المحطات الرئيسية التي تعمل بنظام الحماية التلقائي لتفادي زيادة الأحمال بالشبكة ولم تتاثر مدن الولايات خارج الشبكة القومية لتغذيتها من محطات محلية.