صلوحة: قرار دولي مرتقب حول "ابيي"

كشف رئيس اللجنة الإشرافية المشتركة لمنطقة أبيي أحمد الصالح صلوحة، عن مشروع قرار أممي مرتقب كتبت بنوده بإملاءات من بعض أبناء المنطقة من الدينكا المقربين من دوائر صنع القرار في الأمم المتحدة.
وقال صلوحة ، إن القرار المرتقب حوى بنوداً ترقي لدرجة الاستعمار الحقيقي للمنطقة، مبيناً أن الحكومة السودانية ردت بعنف على مشروع القرار واعتبرته مخالفاً لما اتفق عليه في العام 2011م بأديس أبابا، وزاد بالقول "ما تكتبه الأمم المتحدة هو ما يمليه عليها فرانسيس دينق".
وأطلق صلوحة صرخة مدوية للاهتمام بالمنطقة مبدياً خشيته من أن يضعف الحس الوطني بالمنطقة مثلما ضعف مع مناطق أخرى بحسب قوله .
وطالب بعدم ترك قضية أبيي للمسيرية فقط، وأن تصير هماً وطنياً لعامة الشعب السوداني، وانتقد موقف محكمة العدل الدولية بسبب انحيازها في تحديد خارطة المنطقة، وقال "نحن بصدد أن يكون لدينا موقف قانوني من لاهاي"
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