السودان: ضخ ٢٠٠ مليار في الصرافات لحل مشكلة السيولة

اكد البنك المركزي السوداني، تغذية الصرافات الآلية ب(٢٠٠) مليار جنيه سوداني، من فئة ١٠٠و ٢٠٠، لحل أزمة السيولة المستفحلة.

وعقد محافظ المركزي اجتماعا مع كل مديري المصارف لإعادة التغذية وتشغيل كل الصرافات.

وقال مدير شركة الخدمات المصرفية عمر عمرابي، ان عمليات التغذية بدأت الخميس الماضي بعد الانتهاء من برمجة تعريف الصرافات على الفئات الجديدة.

وأضاف ان الاسبوع الحالي سيتواصل ضخ النقود، ومراجعة الأعطال في الصرافات.

