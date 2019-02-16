٤ مليار دولار عائدات الذهب في السودان ٢٠١٨

قال مدير هيئة الابحاث الجيولوجية في السودان ، محمد ابوفاطمة عبدالله، ان انتاج الذهب للعام الماضي ٩٣ طن، وان العائدات بلغت (٤) مليارات دولار.

واكد ان عائدات وزارة المعادن ستعمل على سد فجوة الاقتصاد ورفده بالعملات الحرة.

وأضاف ان الهيئة حققت في العام الماضي نسبة ١٥٢٪؜ من الربط الإيرادي المقرر، وأوفت بالتزامها تجاه وزارة المالية بنسبة ١٠٠٪؜، وتوفير كل المعينات والمتحركات وتجهيز المكاتب الإقليمية من مواردها الذاتية.