لجنة التعديلات الدستورية تعقد اجتماعها الأول بالأحد



وجه نائب رئيس المجلس الوطني أحمد محمد التيجاني نائب رئيس اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية، الدعوة لأعضاء اللجنة لحضور اجتماعها الأول، يوم الأحد، بالقاعة الخضراء بمبنى المجلس الوطني. وتضم اللجنة عدداً من أعضاء البرلمان بالكتل البرلمانية المختلف.

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