الفنان حسين الصادق يفجر مفاجأة ويظهر مع مصطفى قمر

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
في خطوة من المتوقع أن تحدث ضجة بالوسط الفني، أنهي الفنان الشاب “حسين الصادق” اتفاق لتعاون فني مع الفنان المصري الكبير “مصطفى قمر”، وذلك للظهور سوياً في عمل فني مشترك لم تضح ملامحه حتي الان لكنه من المتوقع ان يكون في اطار الاعمال الوطنية المشتركة تعبر عن متانة
العلاقة ما بين شعبي وادي النيل و كشفت مصادر أن الفنان الشاب “حسين الصادق” التقى “مصطفى قمر” خلال الفترة الماضية وطرح عليه فكرة التعاون التي وافق عليها الاخير
دون تردد واكدت المصادر بان الفنان ” مصطفي قمر” ابدي إرتياحه للأغاني السودانية
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