الجنيه السوداني يهبط لمستوي “تاريخي” مقابل الدولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

انهار الجنيه السوداني مقابل صرف العملات الاجنبية في الاسواق الموازية مسجلا اسعار متدنية امام بقية العملات هي الأدنى حتى اليوم وفق مصادر موقع اخبار السودان .

وبلغ الدولار اليوم 70 جنيها للتعاملات النقدية مقابل 85 جنيها للتعاملات البنكية مبتعدا بنسبة كبير عن سعر لجنة السوق .

متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم السبت 16\02\2019م

العملة الصرف مقابل الجنيه وفق موقع اخبار السودان

الدولار الامريكي 70.00 جنيه

الريال السعودي 18.20 جنيهاً

الدرهم الاماراتي 20.50جنيها