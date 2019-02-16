المذيعة“نورهان نجيب” عروساً

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أكدت مصادر مقربة من المذيعة “نورهان نجيب” أنها تستعد لإكمال مراسم زفافها خلال الأيام القادمة .
وزادت المصادر إن عقد قران المذيعة من المتوقع أن يكون قد تم أمس الجمعة، وذلك بحسب معلومات توفرت عن ذلك لذات المصدر .
وتعتبر “نورهان” وبحسب صحيفة السوداني، إحدى مذيعات قناة النيل الأزرق التي انضمت إليها عقب برنامج (ون إير) الذي كان الجسر الذي عبرت من خلاله لعوالم النجومية والشهرة .
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