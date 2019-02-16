هذا ما صرح به وزير الخارجية الأمريكية حول الاحتجاجات في السودان

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
في أول تعليق رسمي من الإدارة الأمريكية في واشنطن، حول الاحتجاجات في السودان، أدلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو برأيه حول ما يحدث في السودان.
وقال الوزير الأمريكي في مقابلة تلفزيونية مع قناة الحرة أنهم يتمنون أن تُسمع أصوات الشعب السوداني، وأن تحصل عملية انتقال في حال حصولها بقيادة الشعب.
وأدانت الولايات المتحدة الأمريكية، من ضمن دول(الترويكا) استخدام العنف المفرط بحق المتظاهرين.
وكانت السفارة الأمريكية بالخرطوم في وقت سابق، دعت إلى احترام الممارسة السلمية حرية التعبير.
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