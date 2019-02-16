الناس في شنو والبروف في شنو؟

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

أشار البروفيسور ابراهيم احمد عمر إلى الجهود التي تبذلها الدولة للخروج من الازمات الحالية .

وأوضح السيد رئيس الهيئة التشريعية القومية في حديث له من القاهرة علي هامش مشاركته في اجتماع للجامعة العربية أوضح ان الحوار الوطني الذي ابتدرته الدولة وشاركت فيه قوى سياسية تمثل غالب اهل السودان أن هذا الحوار سيصل الى غاياته بوضع الدستور الدائم للبلد والتوافق على إرساء دعائم الاستقرار وسعى الجميع للعمل بما يحقق التنمية المنشودة والتطور المأمول.

وأكد البروف ابراهيم ان الحل سيكون شاملا سياسيا، اقتصاديا واجتماعيا إلى جانب الاهتمام بزيادة الإنتاج وإحكام حسن الإدارة وإيجاد سوق للمنتجات السودانية.

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انتهي كلام البروف ابراهيم ولو أنه جاء في غير هذه الظروف لما كان مقبولا منه فكيف والحال انه قال كلامه هذا في ظل الاحتجاجات التي انتظمت البلد لشهرين تقريبا وقد تراصت الصفوف خلف مطلب واحد وهو ضرورة تنحي الرئيس ، ومن سعى لتخفيف الاحتقان وأبعاد التشنج عن البلد قال بأن المرحلة تقتضي تكوين حكومة انتقالية وهو المقترح الذي رفضه المؤتمر الوطني جملة وتفصيلا ، وفي هذه الأوضاع وبدل أن يتحدث السيد رئيس البرلمان عن مشروعية الاحتجاجات وسعي الحكومة للمعالجة التي تقتضيها المرحلة في هذا الظرف ويطالب بتقديم تنازلات تجنب البلد الفتنة فإنه يخرج علينا (البروف ابراهيم) بكلام لاعلاقة له بما يجري على الأرض ولا بمطالب الناس مما يبين أن الرجل لايولي اهتماما لحال البلد ولما ستؤول إليه الأوضاع وهذا أمر غير مقبول من شخص يحتل هذا المنصب الدستوري الكبير.