تدنيس التاريخ النضالي المشرق للافارقة.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بعد سنوات من الموقف الافريقي الموحد المتضامن مع القضية الفلسطينية والداعم لنضال الفلسطينيين الهادف الى الحرية ومحاربة الاحتلال الإسرائيلي ،وبعد مدة من الزمن اتصفت فيها المواقف الأفريقية بالقوة والشموخ في مجابهة الاحتلال فإن العدو الصهيوني نجح جزئيا في التغلغل الى العمق الإفريقي وسعى الى ايجاد موطئ قدم له في القارة الأفريقية التي اكتوت اكثر من غيرها بنيران الاستعمار ونشطت فيها حركات التحرر العالمي وكانت أيقونة يشدو بها كل حر شريف مناهض للاستعمار وعامل من أجل تحرير أرضه وشعبه .

أفريقيا التي عانت ويلات الاستعمار وظلم وقهر الاستبداد كانت نصيرة الفلسطينيين باعتبارهم التجسيد الحي والنموذج الأبرز لمظلومي العالم المناضلين من أجل نيل حريتهم واستقلالهم ، وظلت القارة الأفريقية – إلا من شذ – وفية لفلسطين مناصرة للمظلومين داعمة لكل حركة تحرر إلى أن بدأ هذا التوجه العظيم في الانتكاس وشيئا فشيئا استطاع العدو الإسرائيلي المجرم أن يجد له مساحة في بعض البلدان الإفريقية ونشطت علاقاته مع بعض الأفارقة الذين نسوا أو تناسوا أن إسرائيل كيان غير شرعي يغتصب الارض من اهلها ويقتل المناضلين من أجل حريتهم وهو أشبه مايكون بالقوى الاستعمارية التي عرف الأفارقة بطشها وظلمها لكن هؤلاء السياسيين الأفارقة الذين دخلوا في علاقات مع كيان الاحتلال العنصري البغيض انما هم شاذ لايمثل رؤية شعبه ولاينطلقون في قراراتهم هذه من تفويض شعبي إنما تحكمهم مصالحهم الخاصة الضيقة ويرتبطون في الغالب بدوائر استخباراتية ومؤسسات سياسية واقتصادية مشبوهة تتدثر بالعنوان الإنساني وترفع راية المساعدة على التنمية ومحاربة الفقر والمرض والجهل وهي في الواقع تعمل على ربط هؤلاء الحكام بالعدو الصهيوني وتوظف بعض مساعداتها لتحقيق هذا الغرض بل تربط الفوز ببعض امتيازاتها بالرضي الأمريكي الذي لا ينال الا عبر بوابة التواصل مع إسرائيل لذا فإن بعض الحكام الأفارقة رأوا أنفسهم مضطرين للتنكر لمظلومية الشعب الفلسطيني ووضعوا أيديهم في يد الاحتلال المجرم القاتل رغبة في نيل رضا امريكا او رهبة من التعرض لسخطها والحرمان من بعض عطاياها أو فقدان حمايتها كما يتوهمون.

بعض الدول الأفريقية التي تفتح اذرعها اليوم للمجرم نتنياهو وقادة كيانه العنصري المحتل هذه الدول بفعلها هذا إنما تتنكر للجيل المضحي من أجل الحرية والانعتاق من ظلم الاستعمار وتسيئ لتاريخ مشرق ومشرف ناهض الاحتلال وجلب الاستقلال لهذه الشعوب المظلومة والحكومات انما تدنس تاريخها النضالي الرائع هذا بوضع يدها في يد كيان الاحتلال الاسرائيلي المجرم.