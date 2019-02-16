الشيب.. مصدر قلق لعددٍ من الفتيات!

الخرطوم: محاسن

أبدت أعدادٌ من الفتيات غير المُتزوِّجات، انزعاجهن من تمدد (الشيب) الشعر الأبيض على رؤوسن، موضحات بأنّه أصبح بالنسبة لهن مَصدر قَلق خشية أن يتم وَصفهن بالمُتقدِّمات في العُمر وهن لم يتزوّجن بعد، الأمر الذي جَعل الغَالبية منهن يلجأن إلى استخدام الصبغة لتلونيه لإخفاء الشعر الأبيض. من جانبها، أوضحت الطالبة عبير الخليل بأنّها أصبحت تُغطِّي شعرها على الدوام حتى داخل المنزل نسبةً للشيب الكثيف الذي غزا شعرها، الأمر الذي جعلها تَشعر بالإحباط والقلق، من جانبهن قالت بعضهن، إنّ الشيب بالنسبة لهن علامة من علامات الجمال، وأحياناً يلجأن الى استخدام صبغ تلون الشعر كالشيب. على ذات السياق، أوضح الأطباء أنّ هناك أسباباً مختلفة تؤدي للشيب منها العامل الوراثي، حَيث يكون هنالك خللٌ في بعض الهرمونات أو الخلايا الصبغية، إضَافَةً إلى المواد الكيميائية مثل الكريمات والشّامبوهات والسشوار، بجانب التلوث البيئي مثل الأتربة ومُخلّفات المصانع وأدخنة السيارات والإكثار من تدخين التبغ، بجانب الضغوط النفسية، مبيِّنين أنّ العلاج يكمن في أهمية تناول الغذاء الملئ بالعناصر الغذائية والابتعاد عن مسبباته.