مستشفى البراحة يشكو تماطل بنك شهير تلاعب بأمواله

اتهمت إدارة مستشفى مدينة البراحة الطبية بنك شهير بالتلاعب بأمواله المودعة لديه بالعملات الأجنبية دون الحصول على إذن منهم، وقال مدير الإدارة القانونية للبراحة، الطيب عبد الجليل، إن إدارة البنك سبق وأن طلبت منهم الجلوس معهم للوصول إلى تسوية، وبالرغم من موافقتهم الجلوس مع إدارة البنك لحل المشكلة إلا أنه لم يلتزم بالموعد الذي تم تحديده والاتفاق عليه، وأكد الطيب حسب صحيفة آخر لحظة، أن كافة الحلول الودية مع البنك فشلت ولم تجد استجابة، وطالب مدير الإدارة القانونية للمستشفى البنك المركزي بالتدخل لحسم القضية واسترداد أموال المستشفى، ولفت إلى تعرضهم لخسائر وصفها بالكبيرة بسبب عدم حصولهم على العملات الصعبة لمقابلة احتياجات المستشفى. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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