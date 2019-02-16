شهدت منطقة الكركر شمال مدينة الفاشر أمس حادث مروري مؤسف تسبب فيه حمار ونتج عن الحادث مصرع (10) أشخاص وإصابة (15) آخرين بجروح استدعت إسعافهم إلى مستشفى الفاشر، وكشف مصدر موثوق حسب صحيفة آخر لحظة، أن الحادث وقع عندما حاول سائق عربة أجرة كان على متنها (4) نساء تخطي حمار كان يقف في منتصف الطريق واصطدمت العربة ببص سياحي قادماً من الخرطوم في طريقه لولاية شمال دارفور، مما أدى لمصرع ركاب العربة (أتوس) بمن فيهم السائق، واسفر انقلاب البص عدة مرات في وفاة (5) أشخاص وإصابة (15) آخرين بجروح. وقد خفت شرطة المرور إلى مكان الحادث وقامت بإسعاف المصابين ونقل الجثامين إلى مستشفى الفاشر واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث والذي نتج عن التخطي الخاطئ لسائق العربة (الأتوس) والسرعة الزائدة لسائق البص. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع وإصابة (25) شخصاً في حادث بسبب (الحمار) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.