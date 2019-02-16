مادورو يعلن عن خطة لنشر الجيش في فنزويلا للتصدي لأي عدوان محتمل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قترح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يوم الجمعة، تبنى خطة لنشر القوات المسلحة في البلاد بشكل دائم للتصدي لأي عدوان محتمل.

وقال مادورو عقب تدريبات عسكرية: أن “الخطة تهدف لدعم جهوزية القوات المسلحة الفنزويلية للدفاع عن البلاد” والتي وفقا له “أحدى الواجبات الدستورية”.

وأضاف الزعيم الفنزويلي “الانتشار والتدريب والاستعداد… الخطة تتضمن أين يجب أن تكون الدبابات والصواريخ والجنود، كيف يمكن التعاون بين أنظمة الدفاع الجوي والقوات البحرية وكيف يمكن الجمع بين نشر القوات وإجراء التدريبات”.

وأشار مادورو إلى احتمالية وجود خطة لاحتلال فنزويلا من جانب كولومبيا والولايات المتحدة.

وأوضح أن “خطته تضمن الأمن والسلام على حدود فنزويلا”.

هذا وتبنت 19 دولة أوروبية، في وقت سابق، إعلانا مشتركا أكدت فيه اعترافها بغوايدو رئيسا مؤقتاً لفنزويلا. ووقع البيان، إسبانيا والبرتغال، ألمانيا، بريطانيا، هولندا، فرنسا، المجر، النمسا، فنلندا، بلجيكا، لوكسمبورغ، جمهورية التشيك، لاتفيا، ليتوانيا، إستونيا، بولندا، السويد، كرواتيا، ثم انضمت مقدونيا إلى هذه الدول.

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